Manęs kol kas nesuėmė arba apie šnipą A.Paleckį ir nacionaliniam saugumui jautrias temas. Skiriama D.Jauniškiui ir kitiems dundukams

Šiandien man paskambino iš LRT naujienų tarnybos (ordininkas A.Matonis jai nebevadovauja, bet įdirbis ir Monikos žavesys tikriausiai daro savo).

Nepamenu to mandagaus žurnalisto pavardės, bet prieš jam užduodant savo klausimą, paklausiau aš: „Norite žinoti, ar aš vis dar laisvėje?“ Paaiškėjo, kad būtent to jis ir norėjo paklausti. Spėju, kad jis jaunas ir apie Sausio 13-osios įvykius ir apie mane žino tik iš delfių ir A.Matonio pasakojimų. Dėl to, jo visai nekaltinu.

Tas mandagus LRT naujienų tarnybos žurnalistas dar klausė, ar su manimi kas nors buvo susitikę. Kai perklausiau jo, ar jis turi omenyje Rusijos specialiąsias tarnybas, mandagus žurnalistas nesusilaikė nusijuokęs. Manau, jis normalus žmogus. Nes tkriausiai dar nėra gavęs ordino, kaip buvęs LRT naujienų tarnybos vadovas A.Matonis. Bet jam dar viskas prieš akis ir ordiną jis dar gali gauti. Jei pasistengs.

Bet ne apie ordininką A.Matonį šis įrašas ir ne apie miegojimą pasigėrus ant darbo stalo. Juo labiau ne apie jaunas ir mažai apsirengusias žurnalistes viešbučio kambaryje su vedusiu redaktoriumi.

Šis įrašas apie „karščiausią“ Lietuvos naujieną, susijusią su nauju „šnipinėjimo“ skandalu, kuris iš esmės vainikuoja sovietų kolaborantės prezidentės Dalios Grybauskaitės valdymo eros pabaigą Lietuvoje.

Ta, šiandien mane pralinksminusi mizanscena su mandagiu LRT naujienų tarnybos žurnalistu labai gerai iliustruoja, ką partškolos lektorei pavyko pasiekti per dvi kadencijas. Kurios, mano asmenine nuomone, buvo žalingiausios Lietuvos valstybei per visą beveik 30 metų atkurtos Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį.

Nuolatinė D.Grybauskaitės isterija apie puolančius rusus, partškolos lektorei pavaldžių institucijų klapčiukų noras jai įtikti, valstybės ordinais, ES ir ministerijų pinigais šeriamos „žiniasklaidos“ tapinų, pancerovų, matonių ir garbačiauskaičių pastangos per pastaruosius 10 metų davė rezultatų.

Tas mandagaus LRT naujienų tarnybos žurnalisto (kuris galbūt irgi gaus ordiną) skambutis man yra geriausias įrodymas, kad nuosekliai platinant propagandą, panaudojant tam valstybės institucijas ir už ordinus ir ES pinigus parsidavinėjančią žiniasklaidą galima įtikinti visuomenę, kad žmonės, turintys, kitokią, nei D.Grybauskaitė, A.Anušauskas ar M.Garbačiauskaitė, nuomonę, yra a priori valstybės priešai.

Tas mandagus LRT naujienų tarnybos žurnalistas neskambino R.Valatkai, A.Užkalniui, R.Bogdanui, V.Laučiui ar A.Matoniui. Nes jie visi rašo, taip kaip reikia. Jų visų nuomonės sutampa su partškolos lektorės skelbiamomis tiesomis.

Tas mandagus LRT naujeinų tarnybos žurnalistas skambina man. Nes, mano nuomone, partškolos lektorės politika daro žalą Lietuvai. Ir Lietuvos teismai, nepaisant leišių ir šaulių pastangų, patvirtino, kad aš turių teisę tokią nuomonę turėti. Mandagus LRT naujienų tarnybos žurnalistas tikriausiai nieko nežino apie tą teismo sprendimą ir galvoja, kad aš esu potencialus priešas. Nes į tai, kas vyksta Lietuvoje, žiūriu kitaip, nei sovietų kolaborantė partškolos lektorė ar jos klapčiukas D.Jauniškis.

Šiandien kelis kartus peržiūrėjau prokuroro, policijos vado ir vargšo Jauniškio, kuris visą laiką skaitė iš lapelio spaudos konferencijos įrašą. Klausiau ir įvairiausių komentarų – pradedant šiek tiek neadekvačiu buvusiu kolega M.Laurinavičiumi, progą pasireikšti gavusiais juokingais A.Anušausku ir V.Baku ir baigiant gana racionaliais M.Laurinkaus pastebėjimais.

Man buvo labai liūdna. Dėl Lietuvos valstybės ir dėl to, kuo ji virto dėka sovietų kolaborantės pastarųjų 10 metų vykdomos politikos.

Trys pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų vadukai pranešė, kad užtiko „šnipą“ A.Paleckį. Pranešė praėjus dviems mėnesiams po to, kai A.Paleckis buvo pasodintas. Ir praėjus dienai po to, kai apie tai pranešė BNS (linkėjimai Jūratei ir Sauliui).

Jums nekeista, kad klapčiukas D.Jauniškis nepasigyrė apie sėkmingą operaciją iš karto po to, kai A.Paleckis buvo pasodintas? Juk tai didelė pergalė – išaiškintas dar vienas Rusijos šnipas, patvirtinta partškolos lektorės isterija, kad rusai puola?

Jums nekeista, kad klapčiukas D.Jauniškis spaudos konferencijoje skaitydamas iš lapelio, nuolat kartojo žodį „galimai“? Jums nekeista, kad baisioji agresija prieš Lietuvą įvyko prieš metus, A.Paleckis cypėje sėdi jau du mėnesius, o pats VSD vadas apie šnipus vis dar kalba tariamąja nuosaka?

„Paaiškėjo, kad su Lietuvos politine sistema siejami asmenys galimai turėjo Rusijos Federacijai palankių ir su Lietuvos nacionaliniu saugumu nesuderinamų tikslų. Nustatyta, kad ši veikla atitinka užsienio žvalgybos veikimo būdus. Domėjimosi temos galėjo kenkti mūsų nacionaliniam saugumui.

Šis atvejis tik patvirtina, kad grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui vertinime išsakyti teiginiai, kad Rusija, deja, ir toliau aktyviai ir visomis priemonėmis siekia daryti įtaką valstybei ir jos politiniams procesams. Šiam tikslui verbuojami asmenys gali tiesiogiai arba per tarpininkus daryti įtaką politinės partijos programoms ar jų struktūrai, pasinaudodami įvairiais žiniasklaidos kanalais siekti Rusijos minkštosios galios stiprinimo mūsų šalyje“

Tai VSD Vaduko citata.

Pabandykite paskaityti ją sveiku protu, be išankstinių nusistatymų.

„Galimai turėjo Rusijos Federacijai palankių ir su Lietuvos nacionaliniu saugumu nesuderinamų tikslų“.

„Veikla atitinka užsienio žvalgybos veikimo būdus.“

„Domėjimosi temos galėjo kenkti mūsų nacionaliniam saugumui“.

Beje, ar atkreipėte dėmesį, kokia, pasak pagrindinių trijų partškolos lektorės klapčiukų, buvo pagrindinė „šnipo“ A.Paleckio „domėjimosi tema“?

Sausio 13-osios įvykiai, jei ką.

A.Anušauskas, galbūt padedamas savo jaunos žmonos, ar M.Laurinavičius, paveiktas studijų JAV ir iš ten gaunamo finansavimo, jums tikriausiai nesunkiai paaiškins, kaip domėjimasis sausio 13-osios įvykiais yra susijęs su šnipinėjimu ir grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Aš, kadangi mano sutuoktinė yra mano amžiaus ir kadangi nesimokiau JAV institucijose, to negaliu paaiškinti. Nepaisant to, kad A.Paleckis, mano nuomone, yra kvailas nelaimėlis, kuriam gyvenime tiesiog nepasisekė.

Bet būčiau dėkingas visiems, kurie man paaiškintų, kaip domėjimasis Sausio 13-osios įvykiais, gali būti susijęs su šnipinėjimu Rusijos naudai. Ko Rusija ir Lietuva dar nežino apie šiuos įvykius, ką gali sužinoti A.Paleckis?

Šiandien, kai klausiau galybę įvairiausių komentarų, man labiausiai įsiminė M.Laurinkaus mintys apie tai, kad paskelbę apie A.Paleckio „šnipinėjimą“ partškolos lektorės klapčiukai turės pateikti labai rimtus įrodymus. Mečys taip pat kalbėjo, kad Lietuvos žiniasklaida skirs daug dėmesio šiai bylai ir kels daug klausimų.

Manau, kad M.Laurinkus klysta. Lietuvos žiniasklaida nekels klausimų. Nes jai viskas aišku. A.Paleckis jau buvo teistas už savo kvailumą. V.Ivanovas taip pat yra nusikaltėlis, nes, be kita ko, davė į snukį Borato kostiumo mėgėjui. O per kratą pas V.Ivanovą rado dujinį ginklą – kaip pasakytų klapčiukas Jauniškis: galimai norėjo nušauti dujomis partškolos lektorę per I.Šimonytės inauguraciją. Arba rinko jautrią informaciją dujomis.

Tiesa, „galimų“ įrodymų kol kas nepakako, ir V.Ivanovas buvo paleistas į laisvę. Bet Rusijai užteks ir tų keliolikos valandų, kad eilinį kartą galėtų pasityčioti iš partškolos lektorės ir jos klapčiukų. Galbūt toks ir buvo tikslas, nes delfiai ir garbačiauskaitės LRT būtinai praneš, kaip Rusija reagavo į dar vieną Lietuvos VSD „šnipų“ išaiškinimo operaciją.

Bet partškolos lektorės klapčiukai sako, kad be V.Ivanovo ir A.Paleckio dar yra ir „tinklas“. To „tinklo“ dalyvių skaičius ir jų tapatybės kol kas neįvardijamos. Nes gali pakenkti ikiteisminiam tyrimui. Tiesa, „žiniasklaida“ mini, kad vienas „tinklo“ narių gali būti V.Titovas, Facebook’e neteisingai pasisakęs apie Lietuvos partizanų veiklą.

Nežinau, ko mokė sovietų kolaborantė Dalia savo studentus partškoloje, bet įdomumo dėlei pragooglinau Lietuvos „žiniasklaidą“ apie Rusijos žmogaus teisių aktyvisto L.Ponomoriovo įkalinimą. Keista, bet Lietuvos „žiniasklaida“ apie tai rašė labai nedaug, nors šiaip tai V.Putino režimo aktualijos Lietuvos žiniasklaidoje užima ne mažiau vietos nei mokytojų streikas.

L.Ponomoriovas, jei nežinojote, V.Putino režimo buvo pasodintas į cypę už tai, kad Facebook’e jis pasidalino raginimu dalyvauti protesto akcijoje. Tiesa, šnipinėjimu Lietuvos naudai L.Ponomoriovas nebuvo apkaltintas. Bent jau iki šiol.

A.Paleckis ir V.Ivanovas nėra žmogaus teisių aktyvistai. Jie yra nenusisekę nelaimėliai, kurie dėl savo nenusisekusio gyvenimo galbūt kaltina Lietuvos valstybę.

Bet, paklauskite savęs, ar tai yra pakankamas pagrindas vadinti juos Rusijos šnipais? Ir ar Lietuvos valstybė dėl sovietų kolaborantės partškolos lektorės isterijos bei jos klapčiukų, vadovaujančių pagrindinėms teisėsaugos institucijoms kvailumo ir neįgalumo turi sodinti nenusisekusius nelaimėlius už grotų.

Aš manau, kad ne. Jei atvirai, tai aš manau, kad už grotų už nuolatines pastangas kiršinti Lietuvos visuomenę reikėtų sodinti sovietų kolaborantę partškolos lektorę ir jos klapčiukus, kurie nesupranta, ką daro. Tik ne už šnipinėjimą, o už nesuvokimą, kokia yra jų atsakomybė prieš Lietuvos valstybę ir jos žmones, kurie partškolos lektorei ir jos klapčiukams patikėjo postus, kuriuos jie šiandien (laikinai), deja, užima.

… Neseniai gausiai pasnigo. Šiaip ne taip privažiavau iki savo sodybos. Tikiuosi, kad D.Jauniškio klapčiukai neprivažiuos. O be to, ir dujinio ginklo, kaip V.Ivanovas, čia neturiu. Tik kirvį. Ir dar šunį, kuris klapčiukus užuodžia iš tolo.

Welcome, kaip sakoma.

P.S. Žinote, kas įdomu? „Šnipų“ istorija labai naudinga S.Skverneliui, nes ji palaidos mokytojų streiką. Bet tai nestebina, nes klapčiukai mato tik tris dienas į priekį ir nesugeba įžiūrėti perspektyvos. Keista, kad partškolos lektorė klapčiukų nepaprotino.

