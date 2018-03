Kuo minta A.Tapinas: tik snukiaknygės pūkuotais teletabiais ar paužkandžiauja ir iš Gabrieliaus rankos? Ir dar 100 štukyčių ES piniginių vienetų

Nežinau, ar klausėtės įrašo iš uždaro LRT Tarybos posėdžio, kuriame Monika buvo renkama į generalinius LRT direktorius, bet, kaip tyčia, ten aš aiškinau, kuo visuomeninė televizija turėtų skirtis nuo kitų. Sakiau, kad ji neturėtų būti šuo, kuris bėga paskui kitų šunų bandą ir stengiasi gauti bent gabalėlį to apgraužto kaulo, kurį kiti šunys pasirengę užčiulpti iki mirties. Sakiau, kad visuomeninė televizija turi užduoti toną ir siūlyti kepsnį. O kaulą atiduoti šunims apčiulpti.

Tai štai penktadienis su kaupu patvirtino, kad buvau teisus. Nes penktadienį visi rašė apie tai, kaip A.Tapinas bando mokyti A.Kubilių ir kaip šis labai gražiai pasodino ant puodo „žmogų, einantį genijaus pareigas“.

Dar penktadienį visi rašė apie vieną nelabai adekvačią Seimo narę Levutę, kuri FB parašė, ką ji galvoja apie tapinus ir jo pasekėjus, pavadindama juos „pūkuotais teletabiais“, kartu užsimindama apie „žurnalistinį kekšyną“. Iš esmės parašė viską teisingai, o bet tačiau kadangi yra nelabai adekvati, pati išsigando savo drąsos ir pradėjo atsiprašinėti.

Bet niekas penktadienį nerašė apie valstiečių išplatintą vaizdo klipą, kuriame, kaip ir A.Kubiliaus atveju, „žmogus, einantis genijaus pareigas“, buvo dar kartą pasodintas į savo vietą. Tai yra, ant puodo. Nes klipas gerai sumontuotas ir gana juokingas.

Nes juk nebuvo nė vieno partijos nario ir partijos euro ir nebuvo nė vieno autobuso. Na gerai, gal buvo koks tūkstantis kitas tų partijos narių (visi žinom, kokia ta partija) ir kokių 20 ar 30 nemokamų autobusų, bet „žmogui einančiam genijaus pareigas“, tai atleistina.

Bet „pūkuotiems teletabiams“ tai nelabai rūpėjo, nes jie yra „selfisnukiai“ ir jiems svarbiausia pasidaryti „selfį“. Ir paskui paskelbti FB su grotažyme #aškaltinu. Ką ir už ką nelabai aišku, aš tai spėčiau, kad mamą ir tėtę, kad gimė prietrankomis.

Čia visi pyko ant Levutės, kad ji panaudojo terminą „žurnalistinis kekšynas“. Bet juk iš esmės teisingai panaudojo, nes „žurnalistai“ apie partijos narius ir autobusus, kurių nebuvo, nerašė, nes Tapinas – jų draugas, o Levutė – valstietė. O apie tapinus – tik gerai, arba nieko. Nes vis dar gyvas ir genijaus pareigas eina.

Nors ir tiesų, tai A.Tapinas yra genijus. Nes viską, ką jis gyvenime bandė daryti, baigėsi fiasko arba bankrotais, o jis pats iki šiol nebankrutavo. Levutė iš esmės paiškino, kodėl. Todėl, kad yra selfisnukiai pūkuoti teletabiai iš FB, kuriais A.Tapinas sumaniai manipuliuoja. Kaip, beje ir kitas Andrius, ne toks lieknas ir turinti gerokai jaunesnę sutuoktinę.

A.Tapinas ir tas kitas ne toks lieknas Andrius tais teletabiais ir minta. Ir jų sąskaita perka savo sutuoktinėms batus bei sukneles. O sau – didelius automobilius ir kitus vyriškus žasliukus. Pūkuotų teletabių iš FB gyvenimo tikslas – yra selfis su vienu iš Andrių. O kad pasidarytum selfį, reikia nusipirkti knygą arba žurnalą, paremti „Laisvės“ televiziją arba dešrelių pikniką ir ten nusipirkti dešrelių marškinėlius. Nes Andrius ir tas kitas ne toks lieknas Andrius šiandien yra „trendas“. O FB „trendas svarbiausia. Nes FB yra pūkuotų teletabių (anksčiau vadintų storašikniais nykštukais) ganyklos. Tai Andrius ir tas kitas, biški aptukęs Andrius tose ganyklose sėkmingai ganosi ir tais teletabiais minta.

Tas Andrius, kuris šiandien eina genijaus pareigas yra truputį protingesnis nei anas kitas Andrius, kuris gyvena su dukra iš kaimo, todėl tam pirmąjam Andriui vien teletabių maistui neužtenka.

Todėl partijos nariai į to pirmojo Andriaus mitingus neina ir jokie autobusai ten neveža. Na, išskyrus TS-LKD autobusus.

Pūkuoti teletabiai yra gerai pasimaitinti, bet autobusų jie neužsakinėja ir scenos parūpinti (aišku, kad nemokamai) negali. Todėl prisimaitinti galima ir iš Gabrieliaus rankytės. Nes anas juk labai nori pirmalaikių rinkimų ir galvoja, kad bus premjeras. Nes iš esmės yra toks pat pūkuotas teletabis, tik sėdi ne FB, o Seime.

Bet Andrius, tas, kuris gyvena su žmona, o ne su dukra, ne veltui eina genijaus pareigas. Ir ne veltui savo genijaus pareigas pradėjo eiti po to, kai paėmė interviu iš Lietuvos ekonomikos guru:

Monikos ekonominės įžvalgos atsispindėjo naujame lieknojo Andriaus biznyje:

Tesingumo dėlei, reikėtų pastebėti, kad anas kitas Andrius, kuris ne toks lieknas ir negyvena su savo tikromis dukromis, irgi bandė imti interviu iš guru, bet jis buvo antras, o kai valgai išėdas, dažniausiai genijumi netampi.

Todėl lieknasis Andrius šiandien eina genijaus pareigas, o truputį aptukęs Andrius kol kas minta tik pūkuotais teletabiais, kuriems siūlo kepsninę mainais į savo žurnalą su selfiu. Teletabiai sutinka.

O štai genijaus pareigas einantis Andrius kepsninių nesiūlo. Jis ima. Ir ne kepsnines o 100 „štukyčių“ ES piniginių vienetų pagal 10-ą prioritetą, kuris vadinasi „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“. Nes genijaus pareigas einantis Andrius yra pažangus ir jis valdo. Ir ne tik pūkuotus teletabius iš FB ir gabrielius iš Seimo, bet ir Vidaus reikalų ministeriją, kurios vadovas E.Misiūnas nusprendė, kad Andrius gali pažangiai valdyti Lietuvos visuomenę. Už niekingas 100 „štukyčių“ ES piniginių vienetų.

Šiaip tai nieko naujo. Net naujoji LRT direktorė ir pats Komunikacijos fakulteto dekanas (blin, irgi Andrius) rašė užsakomuosius, „nepriklausomus“ komentarus už Mokslo Tarybos pinigus. Lietuvos „žurnalistikos kekšyne“, kaip išsireiškė Levutė, tai jau seniai tapo norma.

Man tik smalsu, kuo čia dėtas V.Matijošaitis? Negi už tai, kad genijaus pareigas einantis Andrius buvo pakvietęs į vieną iš savo pirmųjų „laisvų“ laidų? Ar ten su dešrelių pikniku dar sąskaitos nesuvestos ir reikia balansą išlyginti?

Neabejoju, kad principinga Lietuvos žiniasklaida viską išsiaiškins ir viską paaiškins. Apie „laisvę“, apie dešreles ir apie „inovacijas“ bei „pažangųjį viešąjį valdymą“.

Taip pat beveik neabejoju, kad jau greitai „Laisvės TV“ galėsime žiūrėti per LRT. Nes LRT biudžetas yra 40 mln. Ir jei lieknasis Andrius gali pažangiai valdyti 100 „štukyčių“ ES piniginių vienetų per Kauną, tai neabejotinai galės pavaldyti vieną kitą milijoną nacionalinių piniginių vienetų per Vilnių. Nes Monika Šalčiūtė juk sakė, kad santykis vienas prie vieno, o „Laisvės TV“ dešrelių televizija krūtų portale jau dabar užima garbingą vietą.

LRT Taryba ir Ž.Pečiulis pažangiam visuomenės valdymui, naudojant inovatyvias priemones, be nemokamus autobusus (išskyrus TS-LKD autobusus), be abejonės, pritars. Nes LRT Tarybai vadovauja Ž.Pečiulis ir LRT Taryba Monikos rinkimuose netikėtai išrinko Moniką.

Aš jūsų nekaltinu. Aš nesu genijus. Viso labo žurnalistas.

Kepsninę turiu, bet man pačiam jos reikia, todėl Jums nesiūlysiu. Dešreles atsivežkite savo. Nes vadinamąją „Laisvės TV“ finansuoja žiūrovai. Europos Sąjungoje ir Vidaus reikalų ministerijoje. O aš užsidirbu pats.

Todėl Andrius yra genijus, o jo televziija yra „pilietinė“.

(13 balsų, vidurkis: 4,08 iš 5)

balsų, vidurkis:iš 5)