R.Tumino sindromas ir Valstybės gynimo taryba: durniai, nuo ko ir ką ginsite?

Kadangi nesu krūtų portalo Monika, esu sveiko proto ir manęs, dėl visiems žinomų priežasčių (nes nelaižau ir nebučiuoju), neišrinko LRT generaliniu, pradėsiu nuo citatos:

Atsižvelgdama į valstybės gynybos poreikius ir finansines galimybes, VGT nusprendė 2019 m. biudžete krašto apsaugai skirti ne mažiau negu 2,05 proc. šalies BVP. Taip pat nuspręsta nuosekliai didinti gynybos finansavimą, kad 2030 m. jis būtų ne mažesnis nei 2,5 proc. šalies BVP. O jei susiklostytų ypatinga saugumo situacija, gynybos finansavimas gali būti ir didesnis.

Kadangi, kaip minėjau, esu sveiko proto, tai manau, kad VGT sprendimas yra durnas. Nes jį priėmę žmonės yra durniai. Ne medicinine prasme, nes, priešingai nei vienos didžiausių Lietuvos viešųjų ryšių bendrovės vadovas M.Katkus, neturėdamas medicininio išsilavinimo, neleidžiu sau vadinti žmonių debilais ar idiotais. Durnius, mano žodyne reiškia asmenį nesuprantantį, ką jis daro ir nesuvokiantį visuomenės interesų. Ta prasme VGT nariai yra durniai.

Juokingiausia tai, kad durnių sprendimas nepatiko kitiems, dar didesniems durniams. Laimingai ištekėjęs Seimo narys A.Anušauskas, laimingai „analitiku“ už svetimus pinigus tapęs buvęs mano kolega M.Laurinavičius tiesiog pasiuto išgirdę, VGT durnių rekomendacijas tankus pirkti lėčiau ir jų pirkti mažiau. nes durniams tankai patinka.

Tankai patinka ir pažangiąjai FB elito visuomenei, kuriai pastarosiomis dienomis pritrūko tulžies vemiant ant R.Tumino, kuris leido sau pasvarstyti ar du tankai yra svarbiau nei muzikos ar dailės mokykla Lietuvos vaikams kuriame nors regione. Todėl savo įniršiui panaudojo fekalijas ir kitus kūno skysčius.

Vienas nutukęs durnius, kuris vienodai išmano apie sumuštinius, stilių, choreografiją ir šalies gynybos planus, net gailiai paverkė, kad Lietuvoje nėra įstatymo, kuris leistų R.Tuminą įkalinti už tai, kad jis nėra durnius, turi savo nuomonę ir, būdamas demokratinės valstybės piliečiu, leidžia sau viešai ją reikšti.

Šiek tiek paradoksalu ir ironiška, kad visa ši VGT ir FB elito bakchanalija vyko Putino rinkimų Rusijoje ir LRT generalinės direktorės Monikos Lietuvoje rinkimų fone. Bet durniai fono niekada nemato, todėl jie ir yra durniai.

O foną labai gerai šiandien „žinių radijuje“ apibūdino Seimo Biudžeti ir finansų komiteto pirmininkas S.Jakeliūnas, kuris, kaip ir aš, priešingai nei krūtų monikos, labiausiai mėgsta faktus, o ne click’us.

O faktai tokie: Lietuva šiandien yra viena iš aštuonių NATO valstybių, skirianti gynybai 2 proc. BVP. Likusios 20 skiria mažiau. Tikriausiai todėl, kad rusai jas puola mažiau nei Lietuvą ir todėl, kad toms valstybėms vadovauja ne partškolos lektorės ir tose valstybėse žiniasklaida nėra apie ordinus ir bučiavimą bei laižymą.

Pasak S.Jakeliūno ( o aš neturiu pagrindo juo netikėti, nes jis niekada nebuvo Eurovizijos komisijoje), faktai taip pat liudija, kad Europos Sąjungoje valstybėse gynybai yra skiriama vidutiniškai 3 proc. biudžeto išlaidų. Lietuva, kuri pagal daugelį kitų rodiklių ES nėra tarp pirmūnių, šioje srityje yra aiški lyderė – ji gynybai šiemet skirs 6 proc. nacionalinio biudžeto lėšų. Nes gynyba yra Lietuvos prioritetas. Ir VGT durniai tam pritaria, nors durnesni durniai juos kritikuoja ir sako kad gynyba turi būti prioritetų prioritetas.

Aš durnius suprantu. Labai lengva yra pirkti tankus, „Javelin“ prieštankines sistemas, padėvėtus M16 šautuvus, padėvėtus vokiškus sunkvežimius, nekalbant jau apie auskinius šaukštus. Čia fantazijos nereikia, reikia pinigų, o pinigų, kaip sakydavo „Sekundės bankas“, bus. Nes VGT durniai taip nusprendė., FB elitas pritarė. O kai turi beveik 900 mln. eurų, pinigų skaičiuoti nereikia, nes reikia gintis.

O bet tačiau, kadangi nesu durnius ir vis dar esu sveiko proti, man kyla du klausimai: nuo ko ginsimės ir ką ginsime.

Į pirmą klausimą atsakymą kaip ir žinau. Ginsimės nuo R.Tumino, kuris drįsta pareikįti savo nuomonę viešai, nuo S.janušauskaitės, kuri drįsta filmuotis Rusijos režisierių kuriamuose filmuose, nuo „Sputniko“, kurį nuolat skaito R.Juknevičienė ir A.Užkalnis bei V.Žirinovskio, kurio durnystes transiavo dabar jau uždrausti Rusijos TV kanalai. na, dar nuo J.Statkevičiaus, kurį laisvės dešrelių kepėjas, neetiškas „žurnalistas“ Andrius, pats būdamas mazgote, pavadino skuduru. OK, no questions, loud and clear.

Bet į klausimą, ką ginsime su tais dviem papildomais tankais, būdamas sveiko proto, neturiu atsakymo. Ginsime skurdą, pagal kurį Lietuva yra lyderė visoje ES? Ginsime smurtą, pagal kurį taip pat neužleidžiame pozicijų Europoje? O gal emigraciją, kurios skaičiais taip pat esame tarp pirmaujančių visoje ES?

O gal ginsime savo universitetus, kurių turime bene daugiausiai 1000 gyventojų visoje ES, kaip ir ligoninių lovų? Ar ginsime Lietuvos Respublikos piliečių pensijas, kurios yra vienos mažiausių ES?

O gal tie du tankai padės mums padidinti investicijas ir kurti naujas darbo vietas? Visagine, Akmenėje arba Kazlų Rūdoje? Ir tada jau galėsime pasiekti, kad už minimalų mėnesio atlyginimą Lietuvoje būtų galima gyventi, o ne egzistuoti?

Galėčiau surašyti dar 222 klausimus, bet jau vėlu, o ryt man į darbą. Todėl tik paklausiu: durniai, ar jūs negalvojate, kad kai nupirksite 10-ą tanką, Lietuvoje jau nebebus ką ginti?

Ir rusai jau nebepuls, nes jie visada turėjo ir turės daugiau tankų, ir niekada nesiųs jų užimti teritorijos, kurią durni čiabuviai pavertė dykyne. Nes rusai, nepaisant to, ką apie juos galvoja VGT durniai ir pažangusis Lietuvos FB elitas, nėra durni.

Aš suprantu, kad krūtų portalo monikos vadovaujamoje „visuomeninėje LRT televizijoje“ apie tai nebus diskutuojama. Todėl rašau čia.

Nemokamai. Nes man vis dar rūpi ir aš vis dar nekenčiu durnių, kurie kenkia mano valstybei.

