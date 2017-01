Duoda – imk? Arba D.Šakalienė ir vizitinės kortelės už 500 eurų, bei A.Vinkaus 800 eurų vertos gėlės

Pradžiai šiek tiek įdomiosios statistikos Ar žinojote, kad buvęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pernai pirko gėlių ir suvenyrų už 2027,15 euro. Ne už savus, žinoma. Už tuos, kurie vadinasi „išlaidos, susijusios su parlamentine veikla“.

O štai buvęs teisingumo ministras Juozas Bernatonis gėlių ir suvenyrų, susijusių su parlamentine veikla nepirko.

Aš netgi beveik galiu suprasti ir paiškinti: J.Olekas gėles ir suvenyrus tikriausiai dovanojo savanoriams, o kam galėjo dovanoti J.Bernatonis? Negi į Lukiškes ar Pravieniškes neš?

Gėlės tikriausiai gali paaiškinti, kodėl teisingumo ministrui išlaidų, susijusių su parlamentine veikla reikėjo mažiau, nei krašto apsaugos ministrui. Nors ir pastarasis išleido ne viską, ką galėjo.

Galėjo 9093,90 eurų. Išeitų, kad J.Olekas pernai sutaupė 150 eurų mūsų visų pinigų. Ačiū jam už tai.

Nes buvo ir tokių, kurie netaupė ir išleido viską iki paskutinio cento. Kaip, pavyzdžiui, A.Matulas, A.Bilotaitė, M.Adomėnas, K.Masiulis, J.Razma, K.Starkevičius, R.Dagys, S.Šedbaras, S.Jovaiša, E.Zingeris, R.Žilinskas. Ne, jūs nepagalvokite, ne tik konservatoriai netaupė. P.Gražulis irgi viską iki paskutinio cento parlamentinei veiklai išnaudojo ir V.Bukauskas, ir J.Narkevič – taip pat.

O štai R.Juknevičienė sutaupė. Beveik 2,5 euro. Nes parlamentinei veiklai jai užteko 9091,42 euro. Ir jai ačiū.

Šiaip tai, konservatoriai pernai neabejotinai buvo aktyviausi parlamente. Na, turiu galvoje, pagal išlaidų parlamentinei veiklai įsisavinimą. Nes daugiau veiklos kaip ir nemačiau. Bet gal blogai žiūrėjau.

Kita vertus, nors man visada būdavo smalsu, kaip ten tautos išrinktieji sugeba taip ta parlamentine veikla užsiimti, kad centas į centą sueitų (man taip parduotuvėje niekada neišeina), gal nebėra prasmės apie praeitį kalbėti. Kas buvo – pražuvo, arba, kaip sako vatnikai, kas sena mini, tam akį lauk.

Pakalbėkime geriau apie ateitį, Kuri prasidėjo ir kuri mūsų dar laukia.

O ji graži ir šviesi, nes pasirodo, ateitis mokosi iš praeities, o D.Šakalienė – iš M.Adomėno. T.Tomilinas – iš A.Bilotaitės, o G.Skaistė – iš J.Narkevič.

Labiausiai tai man patiko Delfi veidas Dovilė Šakalienė. Gėlių ir suvenyrų ji daug nepirko. Tik už beveik 278 eurus (nors jei tempą išlaikys, su J,Oleku pakonkuruoti metų pabaigoje galės). Bet štai vizitinių kortelių ir „kitos informacijos“ pasidarė tikriausiai visai kadencijai į priekį – už 500 eurų. O kadangi Dovilė žmogus išsilavinęs, tai ir knygoms reikėjo, nes kaip parlamentinė veikla be knygų? Viso – ir sutapk gi tu man taip – būtent tiek, kiek buvo skirta parlamentinei veiklai: 1217,85 euro.

Kita naujokė – Gintarė Skaistė vizitinėms kortelėms ir „kitai informacijai“ neišlaidavo. Gal užsisakė be PVM, nes sumokėjo viso labo 33,40 euro. Arba labai jau neprestižinės tos Gintarės vizitinės kortelės. Gėlių irgi daug nepirko, gal jai kiti jų atneša.

Bet štai į transportą Gintarė investavo solidžiai – 729,77 euro. Ir dar apdraudė už 154,55 euro. Čia gal dėl to, kad Gintarė mėgsta pasivažinėti truputį neblaivi? O gal tiesiog dažnai į Kauną ir atgal važinėja.

Bet, kaip ir Dovilės atveju, su matematika Skaistei viskas OK. Nuo kadencijos pradžios parlamentinėje veikloje Gintarė atidirbo visu 100 procentu. Už tuos pačius 1217,85 euro.

Taip pat šauniai, tai yra, už tuos pačius 1217,85 euro padirbėjo ir dar vienas naujas veidas Seime – Tomas Tomilinas. Gėlių ir suvenyrų jis daug nepirko, vizitinių kortelių iš viso neužsakinėjo (arba pirko už savus). Tomas didžiausią dėmesį sutelkė į savo veiklos viešinimą ir tam skyrė pusę visų parlamentinei veiklai skirtų išlaidų – 600 eurų.

Mačiau, kaip Tomas krūtų portalo tiesioginėje transliacijoje pasakojo, kad Seimo mandatas jam padėjo išlipti iš skurdo, bet ten tikriausiai buvo už dyką. Nes kitaip juk būtų pažymėta, kad reklama. Arba, kad „partnerio turinys“. Tad tikriausiai ne krūtų portalui mokėjo.

Nors tai ir nesvarbu. Svarbiausia, kad galai sueina ir gaunasi 1217,85 euro. Ir kad skurdas panaikintas. Nors vienoje šeimoje.

Antai Žygimantas Pavilionis tikriausiai ne nežino, kas yra skurdas. Neseniai net ambasadoriumi JAV buvo. Todėl gali sau leisti gėlėms ir suvenyrams skirti daugiau nei skurde gyvenantys uždirba per mėnesį – 365,81 euro. Nes kokia gi parlamentinė veikla be gėlių ir suvenyrų. Ir vizitines korteles gaminasi penkis kartus geresnes nei partijos kolegė G.Skaistė, bet tris kartus pigiau nei D.Šakalienė – už 171,82 euro. Visus reikalus, panašu, tvarko per paštą, nes tam reikalui skyrė ketvirtadalį savo parlamentinės veiklos. Viso – tie patys 1217,85 euro.

Nepaisant to, kad V.Landsbergis buvo muzikantas, A.Kubilius buvo fizikas, o G.Landsbergio profesija yra anūkas, konservatoriai vis dėlto yra geriausiai skaičiuojanti partija. Nes ir Laurynas Kasčiūnas, kuris Seime, kaip ir Ž.Pavilionis dar vos tik porą mėnesių, skaičiuoja kaip M.Adomėnas ir E.Zingeris.

Vizitines korteles Laurynas gamina pigiai, žiniasklaidai neišlaidauja. Bet pieštukams ir popieriui nepagailėjo 230 eurų. Gal koks naujas Mokslo Tarybos finansuojamas projektas krūtų portale nusimato?

O kadangi vyras ir konservatorius, tai kaip gi be gėlių ir suvenyrų? Už 361,66 euro. Kvepia Laurynas tikriausiai iki šiol. Ir atidirbo 100 procentu, nes galutinė sąskaita – 1217,85 euro.

Tiesa, kalbant apie kvapus ir suvenyrus, tai Žygimantui ir Laurynui dar labai toli iki Antano Vinkaus. Va tas tai tikras dendis, nes 800 eurų gėlėms ir suvenyrams – tai jau menas. O dar turint galvoje 0,38 centus, kad iš viso gautųsi 1217,85, tai jau beveik tobula parlamentinė veikla.

Visus kitus galite pasižiūrėti patys, nes viskas yra vieša. Aš dar tik pasakysiu, kad mane labai nustebino Virgilijus Alekna, kuris, nors ir ne konservatorius, skaičiuoja, kaip ir jie. Už 1217,85. Aš, jei atvirai iš jo tikėjausi daugiau.

Taip pat nustebino, G.Landsbergis, kuris ir nors ir konservatorius, skaičiuoja ne kaip M.Adomėnas ar A.Bilotaitė. Ačiū jam už tai.

Ir pralinksmino Aurimas Gaidžiūnas, kuris, kaip ir R.juknevičienė pernai, taupė. Kol kas sutaupė 1,15 euro, tad turi šansą sutaupyti daugiau nei R.Juknevičienė pernai.

Nors šiaip tai, prsipažinsiu, juoktis man nelabai norisi. Labiau norėtųsi išsivemti, nes skaitant tas ataskaitas iš tiesų pykina.

Aš suprantu, kad Seimo nariai irgi žmonės, kad jie lietuviai, ir kad lietuvių liaudies išmintis skelbia „Duoda -imk, muša – bėk“. Bet kažkaip norėtųsi, kad savigarbos jie turėtų bent krisleliu daugiau ir neatrodytų kaip apgailėtinai juokingai. Su savo gėlėmis, suvenyrais ir vizitinėmis kortelėmis už 500 eurų.

Nes kai pagalvoju, tai juk ir man atstovauja, nes aš rinkimuose dalyvavau. O dabar vemti norisi…

Juo labiau, kad G.Kildišienė automobilį ir kailinius pirko tikriausiai už R.Karbauskio pinigus, o D.Šakalienė ir A.Vinkus gėles ir vizitines perka už mano ir jūsų.

(11 balsų, vidurkis: 4.27 iš 5)

balsų, vidurkis:iš 5)