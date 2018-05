Norite pasikarti? Nesikarkite. Tai nepadės

Neslėpsiu – per savo daugiau nei pusšimtį gyvenimo metų ne kartą ir ne du labai rimtai svarsčiau, ar apsimoka gyventi toliau.

Dėliojau pliusius ir minusus. Ta prasme, kas bus, jei manęs nebus, ar man nuo to bus geriau, ar geriau bus kitiems,

Ta dėlionė, nepaisant to, kokioje būsenoje būdavau, bent jau iki šiol visada baigdavosi ta pačia išvada: užsikruškite negyvai. Jums su manimi sunku? Man irgi sunku su jumis. Bet aš žinau, ką dariau, darau ir darysiu. O jūs dažniausiai nežinote.

Todėl jūsų visų nelaimei aš nesikarsiu. Nors daug kartų norėjau. Šiandien – taip pat. Bet nedarysiu to pirmiausia todėl, kad tai yra neestetiška, antra – to labai norėtų ramanausko, užkalnio ir misevičiaus tipo padugnės, o aš nenoriu pildyti padugnių norų, trečia – labai daug žmonių galvoja, kad gyvenimas be manęs būtų daug lengvesnis.

O aš žinau, kad gyvenimas būna lengvas tik tada, kai yra, kas jį palengvina.

Todėl, nors šiandien taip pat labai noriu pasikarti, nesikarsiu. Nes gyvenimas neturi būti lengvas. Jį tiesiog reikia išgyventi. Tą daugiau nie pusšimtį metų iki šiol man tai pavykdavo. Ir kažkodėl galvoju, kad pavyks ir kitą pusšimtį metų.

Nes aš žinau, ką dariau, ką darau ir ką darysiu. Todėl, labai atsiprašau, užsikruškite negyvai, nemokykite manęs gyventi ir nebandykite manęs perauklėti. Per vėlu jau.

Be to, perauklėti iš tiesų reikia tu,, kurie nori mane auklėti, nes auklės profesija yra genuose. O aš tą geną turiu.

Todėl šiandien aš nesikarsiu. Nors jaučiuosi lygiai taip pat suknistai, kaip prieš penkerius metus. Žiauriai suknistai.

Neklauskite, kodėl, nes nepasakysiu. Tačiau to jausmo niekam nelinkiu.

O bet tačiau, kaip jau sakiau, usžsikruškite visi negyvai. Įskaitant tuos, kurie mano žiną, kuo aš buvau, įskaitant tuos, kurie mano žiną, kuo aš esu, įskaitant tuos, kurie mano žiną, kuo aš gyvenu ir taip pat tuos, kurie mano žiną, kaip ir kuo aš gyvenu.

Nieko jūs nežinote. Todėl tiesiog užsikruškite negyvai. Nepaisant amžiaus, lyties ir šeimyninio statuso.

Aš jus visus myliu. Nes giliai viduje esu geras žmogus. Jūs man rūpite. Nepaisant amžiaus, lyties ir šeimyninio statuso.

Bet užsikruškite negyvai ir nemokykite manęs gyventi. Nes, nepaisant amžiaus, lyties, šeimyninio statuso ir giminystės ryšių, jūs tiesiog neįgalūs mokyti mane.

Nes aš visada žinojau, kam ir kodėl gyvenu, ką dariau, dėl ko stengiausi ir kokie buvo tų pastangų rezultatai. Todėl man giliai nusišikt, ką jūs visi apie mane galvojate. Nepaisant lyties, amžiaus, šeimyninio statuso ir giminystės ryšių.

Būtent todėl šiandien eilinį kartą nesikarsiu. Nes tai nepadeda gyventi.

Tai tik padeda suprasti, kad gyvenimas yra žiauriai skausmingas ir sudėtingas užsiėmimas, kuriame taisykles susikuriame patys. Ir visai nesvarbu, ar tas taisykles priima kiti.

Todėl just – užsikruškite negyvai. Visi.

Aš dar nesikarsiu. Nors, spėju, daugelis jūsų labai to norėtumėte. Nes galėtumėte per laidotuves pasakyti, kaip mane mylėjote.

Pataupykite tą meilę sau. Ne ji nebus didesnė nei manoji.

Ir nepykite ant manęs. Aš jau nepasikeisiu. O jūsų pakeisti taip pat negaliu. Ir nežinau, ar noriu.

Jau sakiau? Tai dar kartą pakartosiu – užsikruškite visi negyvai. Man sunku, bet aš nesikarsiu.

