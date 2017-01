Mopthert arba į pagalbą Valstybės saugumo departamentui

Aš žinau, kad mūsų šlovingas Valstybės saugumo departamentas labai rūpinasi mūsų saugumu ir labai uoliai kovoja su šnipais iš Rusijos. Kartais – ir iš Lietuvos.

Bet kažkaip buvau praleidęs tą „Oskarų“, „Kanų liūtų“ ir „Auksinių palmių šakelių“ visuomenės švietimo ir apsisaugojimo nuo rusų šnipų kampaniją.

Manau, kai kas iš jūsų taip pat bus ją praleidęs, nes, jei tikėtume Youtube rodoma statistika, tai visi trys VSD švietėjiški filmai, kartu sudėjus, sulaukė vos 20 000 peržiūrų. Darant prielaidą, kad kiekvienas žiūrovas žiūrėjo visus tris, tas skaičius sumažėja tris kartus ir tai yra labai blogai, nes potencialių Rusijos žvalgybininkų taikinių Lietuvoje yra beveik trys milijonai.

Dar blogesnė padėtis su užsieniu, nes VSD filmus, su subtitrais anglų kalba matė vos 2000 žmonių ir tai yra net ne lašas, o milijoninė lašo dalis visoje pasaulio anglakalbių jūroje.

Todėl aš, kaip tikras Lietuvos patriotas, norėdamas padėti VSD jų sunkiame darbe ginant Lietuvą nuo Rusijos šnipų, nusprendžiau patalpinti švietėjiškus filmus šioje svetainėje, kur, neabejoju, juos pamatys dar kokie 50 tūkstančių sąmoningų Lietuvos piliečių.

Beje, filmų titruose nenurodama, kas yra jų režisierius, bet, atsižvelgiant į siužeto kompleksiškumą bei netikėtus jo vingiusaš neabejoju, kad tai yra visiems mums žinomas Algis. Tekstą į anglų, matant išdailintus frazeologizmus bei paslėptas prasmes, taip pat neabejotinai, vertė visiems mums žinomas Andrius, nes niekas geriau anglų kalbos už jį Lietuvoje nemoka.

Filmų gamybos kaina neskelbiama, bet dabar jau suprantu, kodėl VSD pernai taip kovojo už biudžeto padidinimą. Ne veltui kovojo.

Projektą tikriausiai taip pat parėmė Mokslo Taryba, nes viskas atrodo labai akademiškai, be to ir apie akademinį jaunimą filmas yra.

Man tik vienas dalykas liko neaiškus – gal kas kartais žinote ką reiškia žodis „mopthert“? O gal čia koks slaptas kodas?

„Pastebėjau, kad jis į mane žiūri“

„Jam parūpo tik šitas“

„Pastatė jis man bare“

„I caught him looking at me – Mopthert“

„The state facility. On the border“

„He got me a drink at a bar (Whiskey in the jar)“

Beje, bežiūrėdamas naujuosius VSD švietėjiškus filmus, prisiminiau ir dar vieną, kuris buvo platinamas kiek anksčiau. Tiesa, tada VSD neskelbė, kad tai jų darbas.

