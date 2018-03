R. Kazėnienė kovoja su korupcija, o ŽIV laimi Lietuvos įkalinimo įstaigose

Aš nežinau to produkto, kuris yra tiekiamas į Alytaus pataisos namus, rinkos kainų, jas būtų galima patikrinti kai kuriuose Vilniaus baruose, esančiuose netoli Vilniaus universiteto, tačiau spėju, kad net ir 56 nuolatiniai klientai (kurie per praėjusius metus jau pasigavo ŽIV) yra nebloga rinka. Ypač turint omenyje nuolatinį poreikį ir paslaugos vartotojų koncentraciją. Nes tie 56, pernai pasigavę ŽIV, neabejotinai nėra didžiausia dalis minėtos paslaugos vartotojų įstaigoje, kurioje gyvena ne mažiau nei 1000 „klientų“ (kiek tiksliai, nesugebėjau atrasti, nes Alytaus pataisos namų interneto puslapyje ta informacija paskutinį kartą atnaujinta 2014 m. rugsėjo 4 d.).

Sakyčiau, labai gera rinka. Ypač jei tiekėjas yra natūrali monopolija, o būtent taip ir yra, nes Vilniaus taboro prekeiviai vargu ar gali patenkinti Alytaus pataisos namų ir kitų įkalinimo įstaigų klientų poreikius. O net jei galėtų, vargu ar sugebėtų susimokėti PVM ir kitus reikalingus mokesčius už nepertraukiamą produkcijos tiekimą tokiais kiekiais.

Šiaip tai aš už rinką. Ir už pasiūlą, kuri patenkina poreikius. Tik bėda ta, kad Alytaus ir kitų įstaigų klientai kartas nuo karto išeina į laisvę. Ir nemaža dalimi prisideda prie to, kad bendras oficialių ŽIV nešiotojų skaičius Lietuvoje per praėjusius metus išaugo nuo 2749 iki 3012 asmenų. Pabrėžiu – oficialių ŽIV nešiotojų. Ir primenu, kad pernai visoje Lietuvoje daugiau nei pusė užsikrėtė per švirkščiamuosius narkotikus ir kad įkalinimo įstaigose šis rodiklis viršijo 80 proc.

Herojiška R. Kazėnienės kova prieš korupciją man kelia susižavėjimą. Nepaisant to, kad iki šiol dėl tos korupcijos niekas nesėdi nei Alytuje, nei kitose Lietuvos vietose, ir kad iki šiol bent jau aš negirdėjau nė apie vieną ikiteisminį tyrimą dėl tos baisios korupcijos ir plačiai išgarsėjusių guolių.

Bet štai chaosas Teisingumo ministerijoje ir jai pavaldžiame Kalėjimų departamente man kelia nerimą. Ypač turint galvoje tuos 3000 ŽIV nešiotojų, kurių pusė tokiais tapo Lietuvos įkalinimo įstaigose.